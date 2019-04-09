Волгоград, 9 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Почти 74 млн рублей готовы потратить власти Волгограда на дорожную разметку. Объявление об электронном аукционе на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети Волгограда появилось 8 апреля на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 73 млн 813 тысяч 939,44 рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Северное», итоги аукциона проведут 29 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В соответствии с документацией требуется провести работы по разметке краской и термопластиком на территории четырех районов Волгограда — в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах. Указанные работы необходимо провести до 31 июля.

В числе требований к подрядчику — долговечность нанесенной разметки пластиком не менее года, красками — не менее трех месяцев.

Отметим, что сегодня в сети появились фотографии, сделанные жителями Волгограда на дороге по набережной Волжской Флотилии: на фото видно, что глубокие ямы на дороге заделаны кирпичами. По информации «Блокнот Волгоград», «дорожные работы» провели сами жители, отчаявшись дождаться нормального ремонта дороги.