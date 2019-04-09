Астана, 9 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил своим помощником Данияра Акишева, сообщает 9 апреля пресс-служба президента республики.

Nationalbank.kz Данияр Акишев

Отметим, до отставки правительства Казахстана в феврале 2019 года Данияр Акишев занимал должность председателя Национального банка республики. 28 февраля госслужащий был назначен советником президента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Нурсултан Назарбаев назначил бывшего сотрудника администрации президента Адиля Турсунова советником — заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента Казахстана.

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