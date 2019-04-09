Москва, 9 апреля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Сегодня военные пенсионеры получают пенсии в зависимости от денежного довольствия военнослужащих. Правительство предлагает установить, что пенсии военных пенсионеров-ветеранов Великой Отечественной войны должны рассчитывать по особой системе. Так, если закон будет принят, их размер пенсий составит 100% денежного довольствия военнослужащих действующей армии.

Нововведение планируется ввести в действие с 1 мая 2019 года.

Закон коснется порядка 10 тыс. человек.