Тегеран, 9 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Не только американские военные, но и само американское государство не брезгует как связями с террористами, так и собственно террористическими методами при проведении своей международной политики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 апреля, комментируя сообщения о признании Ираном армии США террористической организацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На службе у США

Как сообщалось ранее, высший совет национальной безопасности Ирана объявил США «пособником террористов» и признал командование вооруженных сил США и все его воинские подразделения «террористическими». Это было сделано после того, как Вашингтон объявил террористической организацией иранский Корпус стражей Исламской революции.

«На мой взгляд, включив в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, Высший совет национальной безопасности Ирана не погрешил против истины. Более того, в Тегеране в данном случае зрят в корень.

Вспомним бомбёжки американцами и их натовскими союзниками мирных городов Югославии: сотни погибших и тысячи раненых мирных жителей — и всё ради достижения сугубо политической цели, причём цели своекорыстной. Ну чем не террористы?

Более того, не только американские военные — всё американское государство не брезгует и связями с террористами, и собственно террористическими методами при проведении своей международной политики. Оно отметилось поддержкой разного рода террористических организаций и режимов по всему миру — от контрас в Никарагуа до моджахедов в Афганистане, от террористического режима Пиночета в Чили до современного украинского режима, действующего террористическими методами в Донбассе и не только в Донбассе.

Откуда это у американцев? От уверенности в превосходстве западной цивилизации, в её праве определять и навязывать миру свои цивилизационные основы. Для русского же человека сама идея превосходства одного человека над другим преступна — неважно, чем мотивируется это превосходство: деньгами, властью, религией, расой… И она тем более преступна, если для её продвижения используется угроза жизни и прямое уничтожение гражданских лиц. Американцы, как мы знаем, этим не гнушаются. Так кто же они тогда?» — отметил Михаил Демурин.