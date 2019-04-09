Севастополь, 9 апреля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан Севастополя получат к 9 Мая повышенные единовременные выплаты. Об этом 9 апреля сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В соответствии с утверждённым постановлением, инвалиды Великой Отечественной войны, малолетние узники фашистских лагерей, гетто, которые стали впоследствии инвалидами, получат ко Дню Победы единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Все остальные категории — 7 тысяч рублей», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заксобрание Севастополя пикетировали представители местного Союза советских офицеров, требуя повысить выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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