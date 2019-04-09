Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В связи с приближением дачного сезона и увеличением пассажиропотока с 19 апреля увеличивается количество рейсов, а также продлеваются маршруты пригородных поездов на всех направлениях Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (оператор пригородных поездов на ОЖД).

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

В частности, на Финляндском направлении по пятницам назначаются пять новых поездов, по пятницам и воскресеньям — два, по субботам — четыре, по воскресеньям — шесть. У ряда действующих поездов, для удобства пассажиров, продлевается маршрут следования в период с пятницы по воскресенье.

Кроме того, с 19 апреля по 30 сентября 2019 года на Финляндском направлении назначаются дополнительные пригородные поезда по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский — Белоостров.

Сезонное усиление движения пригородных поездов также вводится с 19 апреля на Балтийском, Московском, Витебском и Северном направлениях ОЖД.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте компании «СЗППК».

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «РЖД» планирует закупить 28 пригородных поездов, чтобы улучшить транспортное сообщение в черте Петербурга и с Ленинградской областью. По программе развития железных дорог компания вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга 88 млрд рублей, из них 22 млрд рублей будут направлены на развитие пассажирского движения в регионе.