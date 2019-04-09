Ярославль, 9 апреля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Капитальный ремонт дома в Ярославле, где произошло обрушение строительных лесов, будет продолжен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор фирмы-подрядчика Павел Логвин.

Обрушение лесов в Ярославле

По словам Логвина, капитальный ремонт производился именно из-за аварийного состояния дома. Оно же и привело к обрушению.

«Работы по ремонту фасада велись по договору с региональным фондом капитального ремонта на основании заключения комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Там происходили обрушения кирпичной кладки, арочных сводов, балконов. Работы не будут остановлены. Падение строительных лесов в процессе монтажа вызвано порывами ветра при аварийном состоянии фасада из-за крошливости кирпичной кладки и слабой несущей способности стены в месте данного крепления», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор «РЭУ-2» Павел Логвин.

Дом на проспекте Ленина, 11, имеет сложную историю капитального ремонта. Его капремонт был начат еще в 2017 году, однако компания «Дельта Констракшн» не смогла его завершить и контракт был расторгнут. После этого работы продолжили другие фирмы.