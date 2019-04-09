Кванджу, Южная Корея, 9 апреля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines жестко приземлился в аэропорту города Кванджу, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Airbus A320 следовавшего по маршруту Кимпхо — Кванджу

Согласно представителям авиакомпании, переднее колесо самолета модели Airbus A320 следовавшего по маршруту Кимпхо — Кванджу деформировалось во время посадки.

Известно, что на борту самолета находилось 111 пассажиров, два пилота и 4 бортпроводника. Никто из пассажиров или экипажа самолета не пострадал.

Все 29 рейсов, которые должны были осуществляться в/из аэропорта города Кванджу были отменены.

«Не смотря на то, что из пассажиров никто не пострадал, мы окажем финансовую поддержку тем, у кого могут появиться какие-либо жалобы в будущем», — сообщили представители авиакомпании.

На данный момент представители Asiana Airlines совместно с Министерством земли, инфраструктуры и транспорта выясняют точную причину аварии.