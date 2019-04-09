Москва, 9 апреля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены принятым законом о транспортном налоге на зарегистрированные весельные лодки и моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, соответствующее протокольное поручение комитету Госдумы по бюджету предложил депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарий просит комитет Госдумы по бюджету запросить у правительства РФ «финансово-экономическое обоснование по принятой 02.04.2019 года поправке».

Депутат указал, что в марте 2019 года правительство открыто заявило о введении моратория на изменение налогового законодательства в ближайшие шесть лет.

«Автором поправки является правительство, (что) прямо противоречит указанному заявлению», — отмечает Ионин.

С принятием закона «владельцы весельных лодок, а также моторных лодок с мощностью не выше 5 лошадиных сил будут обязаны уплачивать транспортный налог», обеспокоен парламентарий.

«Однако финансово-экономического обоснования для принятия указанной поправки депутатам представлено не было», — приводит аргумент Ионин.

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Сейчас транспортный налог на такие средства передвижения не распространяется — в Налоговом кодексе прямо прописано, что весельные лодки и лодки с мотором мощностью менее 5 л. с. не выступают объектами налогообложения. Правительство внесло поправку, отменив исключение для таких ТС. Таким образом, владельцам весельных лодок и моторных лодок, мощностью менее 5 лошадиных сил, туристам и рыболовам могут прийти уведомления об уплате транспортного налога, если ТС зарегистрировано.

Отметим, что сейчас не все весельные лодки подлежат обязательной регистрации.