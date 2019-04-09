Вильнюс, 9 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Лидеры президентской гонки в Литве продолжают своё участие в дебатах, трое основных кандидатов ответили на вопросы на площадке агентства BNS в национальной библиотеке им. М. Мажвидаса в Вильнюсе. Кроме прочих тем, был затронут вопрос соседства с Белорусской АЭС. Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа заявил, что Белорусская АЭС не должна полностью затемнять отношения Вильнюса и Минска. Слова кандидатов приводит агентство BNS.

Renessaince Белорусская АЭС

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис отметил, что улучшать отношения с Белоруссией следует для того, чтобы на запущенной БелАЭС Литва могла бы внедрить систему мониторинга. Между тем третий кандидат в президенты депутат Ингрида Шимоните сказала, что не меняла бы отношений Литвы и Белоруссии.

Науседа сказал, что основной целью Литвы в отношениях с Минском должна быть «независимость Белоруссии от России».

«Я не вижу причин, по которым наша позиция по БелАЭС должна бы полностью затмить наши отношения с Белоруссией, поскольку я считаю, что наши отношения с Белоруссией должны основываться на том принципе, что мы хотим, чтобы сохранялось независимое государство у наших восточных границ», — сказал кандидат.

«Не стоит прерывать контакты, я думаю, что нужно сотрудничать и на политическом, и на экономическом, и не всех прочих уровнях», — добавил он.

Науседа заверил, что до решения вопроса АЭС, не менял бы позиции Литвы по блокированию соглашений Белоруссии с Евросоюзом.

По словам Сквярнялиса, «если станция будет запущена», то Литве следует внедрить на ней систему мониторинга, «наше техническое присутствие на этой станции», чтобы можно было реагировать на атомные инциденты.

«Если стартовать из таких отношений, которые есть у нас сегодня, то мы не установим системы мониторинга и оборудование на БелАЭС», — сказал премьер.

Между тем Шимоните утверждает, что Литва должна и далее блокировать электроэнергию с БелАЭС и стремиться убедить делать это другие страны и Евросоюз.

Парламентарий сказала, что отношения Литвы с Белоруссией ухудшились не только из-за БелАЭС, но и по причине «нехватки демократии, методов правящей администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. При этом миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Однако 7 февраля власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского совещания сторон конвенции Эспо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.