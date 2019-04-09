Ярославль, 9 апреля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле 9 апреля утром произошло обрушение строительных лесов на жилом доме по адресу проспект Ленина 11/74. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение лесов в Ярославле

Леса находились в процессе монтажа. Дом ремонтируется по программе капитального ремонта жилья. Подрядчик — ОАО «РЭУ-2» возводил леса для ремонта фасада дома.

«Дом аварийный. Леса крепились анкерами к фасаду. Состояние кладки очень плохое, она не выдержала, и произошло обрушение. Пострадавших в результате обрушения нет», — сообщил на месте корреспонденту ИА REGNUM мастер строительных работ Олег Смирнов.

По неофициальным данным, один из рабочих получил ушибы при обрушении. Падающие леса оборвали провод контактной сети троллейбусов, провод упал на проезжую часть улицы Советской. В результате движение троллейбусов было остановлено. На место приехала ремонтная бригада «Яргорэлектротранса».

Часть лесов упала на детскую площадку, к счастью, на ней в момент обрушения никого не было.