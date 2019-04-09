Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Морской порт в Приморске (Выборгский район Ленинградской области) станет портом-хабом, который будет получать и отправлять грузы через Севморпуть. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 9 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Арктическом форуме в Петербурге, в ходе панельной сессии «Северный морской путь — ключ к развитию Российской Арктики».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Дрозденко сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Камчатского края» и ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» в рамках реализации проекта строительства контейнерного порта-хаба в Камчатском крае. Церемония подписания состоялась в присутствии губернаторов обоих регионов — Александра Дрозденко и Владимира Илюхина.

«Мы подписали соглашение с Камчаткой и надеемся на плодотворное сотрудничество с Дальним Востоком», — сказал глава Ленобласти.

Из Приморска в Камчатский край по СМП будут организованы контейнерные перевозки с помощью крупнотоннажных контейнеровозов арктического класса. Создание арктической контейнерной линии позволит создать дополнительные 2000 новых рабочих мест.

В настоящее время морской торговый порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике. Порт обслуживает танкеры дедвейтом до 150 тысяч тонн. Грузооборот порта достигает 60 млн тонн в год.

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В феврале 2019 года подписано соглашение о создании в Приморске универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса. Инвестиции в этот проект превысят 90,6 млрд рублей. Он будет реализован в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из портов Прибалтики в порты России.