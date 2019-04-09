Барнаул, 9 апреля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Чтобы понять причины происходящего, простое обозначение российских регионов, в которых чаще всего болеют раком, не представляется особо ценной информацией, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные, озвученые специалистом-онкологом Минздрава России Максимом Рыковым, о том, что чаще всего онкологию находят у юных жителей Севастополя, Калининградской области, Ненецкого АО, в республиках Алтай и Коми, он пояснил:

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

«Каких-то далеко идущих выводов по представленным данным сделать невозможно. Необходимо исследование динамики онкозаболеваемости среди детей в течение ряда лет со структурным анализом и статистической обработкой полученных данных».

Напомним, ранее Максим Рыков, ссылаясь на анализ показателей Росстата за 2017 год, заявил, что чаще всего онкологию обнаруживают у детей, живущих в Севастополе, Калининградской области, Ненецком автономном округе, в республиках Алтай и Коми. А среди взрослого населения чаще всего онкологией болели в Орловской, Пензенской, Курганской, Новгородской, Ивановской и Самарской областях, а также в Алтайском крае.

В феврале 2019 года ВЦИОМ провел исследование и выяснил: 51% опрошенных считают, что в России нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь при онкологическом заболевании.

Комментируя тогда полученные итоги, Павел Шумихин отмечал, что стройная система оказания онкологической помощи «существенно проседает» на уровне первичного звена, где должен выявляться рак на ранней стадии.