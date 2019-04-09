Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Власти Финляндии готовы вносить вклад в новые технологические решения, чтобы преодолеть экологические проблемы Арктики. Об этом заявила постоянный секретарь финского министерства окружающей среды Ханнеле Покка 9 апреля на сессии Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Международный арктический форум

Основным приоритетом является решение экологических проблем, напомнила Покка слова предыдущих ораторов. Финляндия со своей стороны готова внести свой вклад в новые технологические решения и поделиться имеющимся опытом и знаниями, сказала она.

По словам представителя Финляндии, в настоящее время колоссальным потенциалом обладает переход на альтернативные, экологически чистые источники энергии. Покка выразила надежду, что страны арктического региона найдут устойчивые решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе арктического форума глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за развитие региона через сотрудничество, в том числе — за коллективное использование Северного морского пути.