Москва, 9 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Современное устройство России располагает к коррупционным преступлениям и даже побуждает совершать их, система капитализма порочна по своей сути и сама воспроизводит коррупцию, а коррупционеры во власти чувствуют нарастающую в стране нестабильность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 апреля, комментируя сообщения Генеральной прокуратуры об ущербе от коррупции в 2018 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хор коррупционеров

Как сообщалось ранее, в докладе главы ГП Юрия Чайки для Совета Федерации сказано, что в 2018 году ущерб от коррупционных преступлений составил 65,7 млрд рублей — это на две трети больше, чем годом ранее. По мнению Чайки, бороться с коррупцией и минимизировать ее последствия правоохранительные органы стали более эффективно.

«Чего больше в сообщениях о пресечении Генпрокуратурой России преступлений коррупционного свойства: повода для удовлетворения тем, что борьба с коррупцией нарастает, или оснований для тревоги в связи с ростом самого числа таких преступлений? Мне думается, что второго больше.

Мы видим, что коррупция захватила все сферы жизни нашей страны и распространение её таково, что её уже давно нельзя рассматривать как просто подтверждение повреждённой природы человека. Мне это видится так: современное устройство нашей страны не просто располагает к такого рода преступлениям, но побуждает совершать их.

Да, большинство жителей России — честные люди, и это утверждение касается не только рядовых граждан, но и руководителей. Но вот процент от общего числа в двух этих категориях, судя по всему, различен.

Отсюда я делаю два вывода. Первый: система навязанного нашей стране в 1990—1991 годах капитализма, укрепившаяся после окончательного подавления советской власти в 1993 году, порочна по своей сути; она сама воспроизводит коррупцию, другие злоупотребления властью и собственностью. Этот реванш золотого тельца, апофеоз принципа «обогащайтесь!» до добра не доведёт.

И второй: рост числа этих преступлений в последние годы говорит о том, что коррупционеры во власти, которым свойственно более чутко, чем обычным людям, воспринимать внешние сигналы, чувствуют нарастающую в стране нестабильность. Что такое они учуяли, что хотят как можно скорее и как можно больше «хапнуть»?

Надеюсь, Генеральной прокуратуре России, честным сотрудникам других правоохранительных органов, в которых, судя по докладу прокуратуры для Совета Федерации, коррупция тоже присутствует, как и во всём госаппарате, удастся подавить это явление. Хотелось бы, однако, чтобы само устроение нашего государства и общества стали таковыми, чтобы росткам коррупции не за что было зацепиться и чтобы они исчезали в зародыше», — отметил Михаил Демурин.