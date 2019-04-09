Чебоксары, 9 апреля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. До главных выборов в Чувашии ещё полтора года (в 2020 году — выборы главы республики, в 2021 году — в региональный парламент и городское собрание депутатов Чебоксар), а в республике уже разразился выборный скандал. В эпицентре оказались Янтиковская и Комсомольская территориальные избирательные комиссии (ТИК). В ходе разбирательств по жалобам регионального отделения «Справедливой России» выяснилось, что в участковых избирательных комиссиях (УИК) присутствуют люди, которые не были рекомендованы партией: в участковых избиркомах Комсомольского района обнаружены три таких члена, в Янтиковском районе — 12. ЦИК Чувашии признал нарушения, объяснив это «недостатками в работе» по приёму документов и «вследствие невнимательности». Председатели данных ТИКов после скандала освобождены от должности. В оппозиции полагают, что в избиркомах стали появляться «токсичные члены» УИК, когда администрации назначают своих «членов» вместо политических партий», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Выборы в Чувашии

Согласно документам ЦИК Чувашии, речь идёт о формировании избирательных комиссий в июне 2018 года. Однако разбирательства и проверки в избиркомах начались в феврале и марте 2019 года, когда в ведомство поступили жалобы от главы фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игоря Молякова. По итогам проверок нарушения выявлены при формировании избирательных комиссий в двух районах.

Согласно постановлению ЦИК Чувашии, в результате проверки в Комсомольском районе «в трёх участковых избирательных комиссиях от партии «Справедливая Россия» были назначены лица, данной партией не предлагавшиеся». Всего решением Комсомольской ТИК сформировано было 39 участковых избирательных комиссий.

«Данное нарушение стало возможным вследствие невнимательности со стороны секретаря Комсомольской ТИК […] допустившей ошибку при подготовке проекта решения, и недостатков контроля за организацией работы Комсомольской ТИК со стороны председателя ТИК […] что не позволило своевременно выявить и устранить допущенное нарушение. Первоначально в проект решения ТИК были включены лица, предложенные председателем местного отделения партии «Справедливая Россия» в Комсомольском районе, который в дальнейшем указанные кандидатуры отправил в региональное отделение партии для утверждения и вынесения соответствующего решения. После получения решения бюро совета партии секретарь ТИК ограничилась только приёмом письменного документа, проверку по списку не организовала и не внесла необходимые исправления в окончательный вариант проекта решения ТИК», — говорится, в частности, в постановлении регионального Центризбиркома.

ЦИК Чувашии признал данное решение Комсомольской ТИК незаконным и вынес постановление об отмене назначения данных членов в состав комиссий — в настоящее время они исключены из состава УИК. Кроме того, ТИК рекомендовано «рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности секретаря комиссии» «в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства».

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Более массовый характер — в Янтиковском районе. Республиканский избирком признал, что в участковые комиссии назначены 12 членов, которые не были рекомендованы справороссами. ЦИК признал данное решение незаконным и отменил.

«Нарушение стало следствием недостатков в работе Янтиковской ТИК по приёму документов и подготовке оспариваемого решения», — говорится в постановлении Центризбиркома Чувашии, в котором ТИКу рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности секретаря комиссии.

В результате проверок постановлениями ЦИК Чувашии председатели Янтиковской и Комсомольской ТИК освобождены от обязанностей и выведены из состава комиссий.

Член ЦИК Чувашии, региональный координатор Комитета гражданских инициатив Игорь Михайлов, которого справороссы подключили к разбирательствам после выявленных нарушений, констатирует, что ситуация с «электоральными манипуляциями» «с годами не улучшилась»:

"Выборы в республике только в следующем году, но некоторые «сюжеты» и электоральные манипуляции не хуже, чем в знаменитом украинском сериале «Слуга народа»… Появились даже «токсичные члены» УИК, когда администрации назначают своих «членов» вместо политических партий».

Отвечая на вопрос о том, почему нарушения выявлены только через несколько месяцев, хотя партии должны быть кровно заинтересованы во включении своих членов в избирательные комиссии, Игорь Михайлов считает, что «какие-то недостатки, возможно, есть у партии, которой надо было контролировать процесс, сверять со своим списком»:

"Но никто не ожидал, что пойдут на такое очевидное переписывание списков. Для Чувашии это что-то новое. Я лично ездил в Янтиковскую ТИК: заявления псевдочленов отличались по форме от типовых заявлений справороссов».

Игорь Михайлов также обращает внимание на то, что это произошло в районах, где «бывают довольно часто аномальные результаты» в поддержку правящей партии и её кандидатов.

Справороссы направили соответствующие обращения в следственное управление СКР по Чувашии. В ведомстве сообщили, что они находятся «на рассмотрении».