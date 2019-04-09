Калуга, 9 апреля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области региональное следственное управление УМВД России предъявило обвинение 49-летней женщине по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 апреля в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Место ДТП

В ходе следствия было установлено, что 8 ноября 2018 года на 113 км автодороги А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией» обвиняемая, находясь за рулём иномарки, превысила скорость и выехала на встречную полосу автодороги. Иномарка столкнулась с «Ладой Калиной», которая в свою очередь столкнулась с автомобилем Mazda.

В результате тройного ДТП погибла женщина 1979 года рождения, которая управляла автомобилем «Лада Калина». У погибшей остался 11-летний сын, которого она воспитывала одна. В настоящее время мальчик проживает с бабушкой.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подготовку кандидатов в водители транспортных средств на территории области осуществляют 54 образовательных учреждения. Анализ качества обучения показал, что теоретический экзамен на право управления транспортным средством в подразделениях Госавтоинспекции с первого раза сдают в среднем 20−40% кандидатов, практический экзамен — 40−60%, что свидетельствует о недостаточном уровне их подготовки.