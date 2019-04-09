Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Добывающие компании ждут от государства снижения административных барьеров для развития добычи на арктическом континентальном шельфе. Об этом заявил заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Андрей Патрушев в ходе форума «Арктика — территория диалога», который начался сегодня, 9 апреля, в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Патрушев

«Сегодня на шельфе действует только один проект — платформа Приразломная. Его деятельность регулируют около 180 нормативных документов и около 20 государственных органов. Для сравнения — в Норвегии, при ее активности шельфовой добычи, регулирующих документов — шесть, органов — два или три. Если мы сможем добиться снижения барьеров без увеличения рисков безопасности, более эффективно двинемся вперед», — считает Андрей Патрушев.

Замдиректора ПАО «Газпром нефть» отметил, что стоимость разработки на шельфе приближается к стоимости разработки на суше. Во-первых, это обусловлено гигантским потенциалом шельфовых месторождений, так как «все самые сладкие куски на суше уже были разведаны и разработаны». Во-вторых, этому способствует постепенное развитие технологий глубоководной добычи.

По словам заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, средняя цена на шельфовые углеводороды на мировом рынке — 50−80 долларов за баррель. При прогрессе технологий добычи цена может снизиться до 40−70 долларов.

«Это адекватный диапазон цен, в котором мы можем работать, — считает Павел Сорокин. — При такой стоимости место на мировом рынке для нас найдется».