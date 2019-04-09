Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 апреля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена в своей речи на мероприятии, посвященном завершению проекта по переводу Корана на сингальский язык, которое прошло в международном зале для конференций имени Сиримаво Бандаранаике, заявил, что политики любой страны должны нести ответственность за предотвращение раскола в обществе. Он отдельно отметил, что ни одна страна не должна быть разделена на лингвистической основе.

Иван Шилов ИА REGNUM Майтрипала Сирисена

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», президент также отметил, что выполнение перевода Корана на сингальский язык крайне важно для понимания истории и культуры ислама представителями других религиозных общин страны. Работа по переводу священного писания была осуществлена Всецейлонской религиозной ассоциацией Ислама.

Кроме того, Матхрипала Сирисена указал на необходимость распространения трёхъязычного принципа организации обучения в школах по всей стране в рамках реформы образования. Напомним, что в феврале правительство Шри-Ланки приняло решение о проведении революционных изменений в системе образования. За основу реформ был взят успешный опыт развитых стран. Ответственным за введение новой программы обучения был назначен министр образования Шри-Ланки Акила Вирадж Кариявасам. Для проведения первого этапа реформы было отобрано 800 школ.