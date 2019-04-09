Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, по перевалке по Северному морскому пути (СМП) 80 млн тонн грузов к 2024 году будут выполнены, однако для этого необходимо провести большую работу.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Акимов

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер правительства РФ Максим Акимов в ходе форума «Арктика — территория диалога», который начался сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге.

На круглом столе, посвященном развитию СМП, Акимов отметил, что для реализации этих планов предстоит направить грузы из уральского региона через Северный широтный ход в порт Сабетта, решить вопрос с Белкомуром и в разы увеличить международный транзит.

В свою очередь, глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил на форуме о создании общественного совета по инфраструктурному развитию СМП, предложив войти в него всем заинтересованным сторонам. Выступая на круглом столе, он признал, что у «Росатома» были проблемы с Министерством транспорта в связи с СМП, однако их удалось решить.

По словам Лихачева, одним из ключевых игроков в Арктике также должно стать Министерство по делам Дальнего Востока и Арктики, без которого дальнейшее развитие СМП не представляется возможным.