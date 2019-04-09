Киев, 9 апреля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Вечером в понедельник, 8 апреля, выступая в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, президент Украины Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком. И добавил, что «никто не будет посягать на право общаться на русском языке»: просто нужно выучить украинский, «и все будет хорошо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

До второго тура президентских выборов на Украине осталось 12 дней. Первый тур в восточных и южных регионах страны, где говорят на русском языке, Порошенко проиграл вчистую. В Днепропетровской области он получил 8,3%. В Одесской — 9,1%. В Харьковской — 8,5%. В Запорожской — 8,7%. В контролируемой Украиной части Луганской области — 6,6%.

Очевидно, Порошенко кажется, что большая часть «западной» аудитории и так за него. На всякий случай он продолжает заигрывать с ней с помощью русофобских выпадов, но главная битва ведется в другой части страны. И здесь Порошенко внезапно преображается и становится «русскоязычным человеком».

Судя по первой неделе после первого тура выборов, договоренность с Игорем Коломойским (пока) не достигнута. Следовательно, Порошенко грозит реальная опасность поражения. Коломойский уже публично сообщил, чего именно он хочет в качестве отступных или, скорее, их первой части: двух миллиардов долларов за «Приватбанк». Это немало.

Поскольку договоренность с координатором Владимира Зеленского не достигнута, сам Зеленский перестал совершать, как называют это теннисисты, невынужденные ошибки. А единственный шанс Порошенко состоит именно в том, что соперник будет ошибаться. Никаких «положительных» методов для наращивания своего рейтинга у Порошенко нет.

За пять лет пребывания в президентском кресле Порошенко уже показал, как именно он будет «идти к Европе», развалив и те общественно-политические конструкции, что были на Украине. Он уже показал, как он «борется с коррупцией», как он «поднимает экономику», как он «возвращает мир в страну». К нему не осталось никаких вопросов.

Теперь он мечется по стране, говоря в одной ее части одно, а в другой противоположное. Русскоязычным нужно обещать русский язык, поклонникам Бандеры — борьбу с русским языком. Диванным воинам нужно рассказывать про мощь армии и вступление в НАТО, взрослым людям — про возобновление переговоров в Нормандском формате. Всё это — через запятую. В эти дни он на каждой свадьбе жених и на каждых похоронах покойник. Он борется за всех сразу, чтобы получить хоть кого-нибудь.

Порошенко должен надеяться и рассчитывать, что людей с интеллектом, памятью и (или) чувством собственного достоинства на Украине — меньшинство. Потому что никто из этих людей голосовать за него во втором туре выборов не будет. Правда, они не будут голосовать и «за Зеленского», а только «против Порошенко». Но для действующего президента от этого ничего не изменится.

Накануне второго тура украинские наблюдатели вспоминают, что было написано в предвыборной программе Порошенко в 2014 году. Интереснейшие вещи там были написаны. К примеру, про поддержку русского языка и необходимость переговоров с Россией.

Нужно создать русскоязычным гражданам Украины комфортные условия и никоим образом не ущемлять их право общаться в быту на комфортном для них языке, сказал Порошенко в понедельник, и добавил, что он «как гарант конституционных прав точно знает, как это защитить». Это правда. Он точно знает, чего именно он никогда не делал.