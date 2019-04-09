Москва, 9 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы России — отчасти заслуга главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и главы Минфина Антона Силуанова, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Набиуллину не зря признавали лучшим руководителем Центробанков в мире в 2018 году, а Силуанова назначили вице-премьером правительства России. Эта связка эффективно распоряжается государственными накоплениями и бюджетом, отсюда и рост золотовалютных резервов», — пояснил политолог.

Однако, по его словам, до сих пор стоит вопрос, как рационально тратить эти резервы и в какой части их использовать на национальные проекты. Главное — не разбазарить и правильно ими распорядиться.

«При этом гражданам РФ невыгодно делать золотовалютные резервы, пока на покупку физического золота накладывается НДС. Есть так называемые металлические счета, но это не владение золотом как товаром, это эквивалент, привязанный к стоимости золота», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, золотовалютные резервы России по состоянию на 1 апреля достигли показателя $487,8 млрд — впервые за пять лет.

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