Японка Канун Мацуда открыла серию музыкальных вечеров в Третьяковке
Москва, 9 апреля, 2019, 12:06 — ИА Регнум.В Третьяковской галерее в Москве возобновлены музыкальные вечера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Они пройдут до 16 мая 2019 года. В этом году исполнителями стали молодые музыканты, которые активно гастролируют в разных странах Европы, Азии и Америки, являются обладателями премий и победителями музыкальных конкурсов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытие Музыкальных вечеров в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости. Музыкальный вечер в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытие Музыкальных вечеров в зале Врубеля. Японская пианистка Канон Мацуда за роялем
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Японская пианистка Канон Мацуда за роялем. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рояль фирмы Yamaha
Открыла серию вечеров японская пианистка Канон Мацуда, которая исполнила сочинения русских композиторов П. Чайковского и М.Мусорского. Творческая индивидуальность исполнения Дмитрия Шишкина была продемонстрирована в произведениях Ф. Шопена, А. Скрябина и С.Рахманинова. С музыкальными программами выступают юный пианист Александр Малофеев, исполняющий произведения Л. Бетховена, М. Равеля и С. Рахманинова. Завершит серию музыкальных вечеров Филипп Копачевский с творениями П. Чайковского и Э. Григ-Г. Гинзбурга.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пианист Дмитрий Шишкин
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Благодарные слушатели. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Концерты проходят в зале Врубеля, там находятся сцена и рояль, великолепное звучание которого раскрывает акустика помещения. Известно, что художник Михаил Врубель был также прекрасным музыкантом и театральным декоратором.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыкальные вечера в зале Врубеля
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля