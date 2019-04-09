Москва, 9 апреля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее в Москве возобновлены музыкальные вечера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Они пройдут до 16 мая 2019 года. В этом году исполнителями стали молодые музыканты, которые активно гастролируют в разных странах Европы, Азии и Америки, являются обладателями премий и победителями музыкальных конкурсов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие Музыкальных вечеров в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости. Музыкальный вечер в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие Музыкальных вечеров в зале Врубеля. Японская пианистка Канон Мацуда за роялем

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японская пианистка Канон Мацуда за роялем. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рояль фирмы Yamaha

Открыла серию вечеров японская пианистка Канон Мацуда, которая исполнила сочинения русских композиторов П. Чайковского и М.Мусорского. Творческая индивидуальность исполнения Дмитрия Шишкина была продемонстрирована в произведениях Ф. Шопена, А. Скрябина и С.Рахманинова. С музыкальными программами выступают юный пианист Александр Малофеев, исполняющий произведения Л. Бетховена, М. Равеля и С. Рахманинова. Завершит серию музыкальных вечеров Филипп Копачевский с творениями П. Чайковского и Э. Григ-Г. Гинзбурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пианист Дмитрий Шишкин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Благодарные слушатели. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Концерты проходят в зале Врубеля, там находятся сцена и рояль, великолепное звучание которого раскрывает акустика помещения. Известно, что художник Михаил Врубель был также прекрасным музыкантом и театральным декоратором.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японская пианистка Канон Мацуда. Музыкальные вечера в зале Врубеля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пианист Дмитрий Шишкин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аплодисменты