Москва, 9 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В зону риска микробного или химического заражения от сточных вод с предполагаемого полигона ТБО попадает не только сам поселок Шиес, но и близлежащие города, отметил член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы) Александр Колотов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заключение специалистов, поступившее в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

PellissierJP Вода

«Гидрогеологические изыскания всегда должны предшествовать определению мест строительства объектов размещения отходов, и объект в Шиесе не может быть здесь исключением. Но даже на основании уже разработанных проектов зон санитарной защиты водозаборов совершенно очевидно, что в зону риска микробного или химического заражения от сточных вод с предполагаемого полигона ТБО попадает не только сам поселок Шиес, но и города Коряжма и Сольвычегодск вместе с поселком Вычегодский.

Поскольку водоснабжение этих населенных пунктов также напрямую зависит от водозабора филиала АО «Группа Илим» в Коряжме, в непосредственной близости от которого планируется возвести опасный экотехнопарк «Шиес» — прямо внутри зоны санитарной охраны этого источника питьевого и хозяйственно-бытового назначения. Так что предостережение Двинско-Печорского бассейнового водного управления о том, что размещение полигона ТБО в Шиесе будет являться прямым нарушением требований СанПиН, следует считать крайне своевременным и актуальным», — отметил Александр Колотов.

Напомним, экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области планируется построить до 2020 года. Сюда будет поступать мусор из Москвы. Информация о том, что данное строительство неминуемо приведёт к загрязнению рек и нарушит санитарные нормы, содержится в сообщении специалистов Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), поступившем в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.