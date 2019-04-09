Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В следующие 20−30 лет спрос на углеводородные ресурсы будет устойчиво расти — это значит, что месторождения на богатом нефтью и газом арктическом шельфе нужно осваивать уже сейчас.

Дарья Драй ИА REGNUM Денис Храмов

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил Денис Храмов, замминистра природных ресурсов и экологии России, в ходе форума «Арктика — территория диалога», который стартовал сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге.

По его словам, России не хватает очень важного элемента, который может перевернуть представления о запасах континентального шельфа. Государство должно стимулировать процессы бурения геологоразведочных скважин.

«Мы можем сколько угодно утюжить просторы сейсмическими косами, но если не будем бурить, то не поймем реальный потенциал российского шельфа», — считает Денис Храмов.

По словам Храмова, активность бурения оставляет желать лучшего. В то время как Норвегия на своей территории бурит несколько десятков скважин в год, российскими компаниями за последние несколько лет пробурено шесть скважин, преимущественно с берега.

Помимо геологического фактора, замедляющего развитие добычи на шельфе, существует проблема возможности конкурентного предложения на нефтегазовом рынке. Для снижения цен на шельфовые углеводороды необходимо улучшать транспортную доступность месторождений и технологии добычи.