Москва, 9 апреля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока ещё президент Украины господин Пётр Порошенко чаще говорит на русском языке. И это вполне объяснимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр

«Просто на сегодняшний день Порошенко стало выгодным заявить об этом в борьбе за голоса на Востоке Украины. Поможет ли ему этот предвыборный трюк? Спорно. Можно не получить голоса на Донбассе и потерять на Западе», — считает политолог.

По его мнению, сейчас у Порошенко не видно цельной кампании во втором туре выборов президента Украины. К тому же он уже потерял почти полторы недели от отведенных до второго тура выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Пётр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком в эфире телеканала ICTV.

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