Томск, 9 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Образовательную платформу, которая минимизирует нагрузку преподавателей по «подтягиванию» первокурсников с низким уровнем математических знаний, представили разработчики из Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Математика

Проект реализует команда ТГУ в партнерстве с IT-компанией ENBISYS. Платформа, получившая название Plario, позволяет студентам выявить пробелы в знаниях с помощью диагностического теста, а затем проработать эти проблемы через выстроенную систему микрообучения.

«Студенту предлагаются мелкие дозы материала, на каждую даются примеры и упражнения, причем задания «покрывают» каждый математический навык не по одному разу. В первом модуле Plario отрабатываются 53 навыка, для чего создано почти 1000 единиц контента», — пояснили математики ТГУ.

Всего на платформе планируется разместить шесть базовых математических модулей. Первый из них — «Преобразования алгебраических выражений» — уже запущен, его прошли более 150 студентов Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ. Plario будет представлена на Московском международном салоне образования, который пройдёт с 10 по 13 апреля в Выставочном центре ВДНХ.

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