Киев, 9 апреля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Украина обладает ракетами, способными нести 150 кг боевой нагрузки на расстояние более 1 тыс. километров, заявил президент Украины Пётр Порошенко 8 апреля в эфире телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это всё создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять», — рассказал он.

Порошенко также добавил, что Украина имеет возможность уничтожить любой малый и средний корабль на расстоянии до 300 км.

Кроме советских систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», которые бьют на 65−70 км, Украина разработала новый комплекс «Ольха», который бьёт на дистанцию 130 км, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Одесской области прошли испытания противокорабельной ракеты «Нептун», которая преодолела более 250 км.

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