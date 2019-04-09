Москва, 9 апреля, 2019, 10:31 — ИА Регнум. России стоит «заставить» другие страны не только отказаться от виз для российских граждан, но и разрешить соотечественникам путешествовать по внутреннему паспорту. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Я уже говорил два года назад, что Турция предлагает согласиться с въездом на территорию Турции по внутренним паспортам, никакой заграничный не нужен. Они готовы были признать рубль для расчетов туристов в гостиницах и на рынке. Поезжай — самолет Москва — Анталья — и отдыхай быстрее и лучше, чем в Крыму, на Кубани или в Сочи», — отметил Жириновский.

По его словам, сегодня снимать такие ограничения в отношениях с Турцией опасно, так как там много террористов из Сирии, а также «выходцы из наших регионов». Депутат Госдумы отметил, что сегодня нельзя допустить ни их возврата в РФ, ни облегчения приезда террористов в нашу страну.

«Но направление правильное — не только без визы заставить многие страны нас принимать, но по внутреннему русскому паспорту, принимать нашу валюту на местах. Тогда гордиться можно будет», — уверен Жириновский.