Москва, 10 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, отмечается Международный день движения Сопротивления. Эта дата посвящена всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. ИА REGNUM составило подборку фильмов, рассказывающих о движении Сопротивления в разных странах.

Цитата из к/ф «Рим — открытый город». Реж. Роберто Росселлини. 1945. Италия На улице Рима

«Касабланка» (США, 1942)

Владелец игорного клуба в Касабланке, американец Рик Блэйн, случайно встречается с бывшей возлюбленной Ильзой. Она приехала в город вместе с мужем, борцом антифашистского сопротивления Виктором Лазло. По их следу идут немцы, и Ильза пытается упросить Рика отдать принадлежащие ему важные документы, которые позволят Виктору бежать из Касабланки, чтобы продолжить борьбу. Рику приходится выбирать между долгом и чувством.

Цитата из к/ф «Касабланка». Реж. Майкл Кёртис. 1942. США Разговор

«Рим, открытый город» (Италия, 1945)

Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны в оккупированном немцами Риме. Умирающая немецкая армия из последних сил борется за власть и жестоко расправляется с мятежниками. Но в сердце города уже родился свой отряд Сопротивления. Гестапо охотится за его главой Джорджио. Мужчина вынужден искать помощи у сочувствующих и сподвижников.

Цитата из к/ф «Рим — открытый город». Реж. Роберто Росселлини. 1945. Италия Рим

«Пепел и алмаз» (Польша, 1958)

В первый день победы над нацистским режимом бывший польский студент Мацек, опытный боец Сопротивления, получает особое задание — ликвидировать секретаря коммунистической партии. По ошибке Мацек и его командир становятся виновниками гибели не партийного деятеля, а двух простых рабочих. Теперь герои вынуждены скрываться.

Цитата из к/ф «Пепел и алмаз». Реж. Анджей Вайда. 1958. Польша Перед боем

«Желяры» (Австрия, Словакия, Чехия, 2003)

Молодая медсестра Элишка и ее возлюбленный, известный хирург, участвуют в антифашистском сопротивлении в Праге. Однако их ячейку раскрывают, и врач бежит за границу. Друзья девушки договариваются с пожилым пациентом хирурга Иожей, которого Элишка спасла, отдав свою кровь для переливания. Теперь мужчина должен спасти её.

Цитата из к/ф «Желяры». Рж. Онджей Троян. 2003. Австрия — Словакия — Чехия В пути

«Черная книга» (Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, 2006)

Рахиль Штайн — молодая певица и немка еврейского происхождения. Спасаясь от фашистского геноцида, она скрывается в Нидерландах. Однако безопасной жизни в глуши приходит конец. Радостная встреча с семьёй оборачивается кровавым кошмаром. У девушки остаётся одна дорога — присоединиться к движению Сопротивления.

Цитата из к/ф «Чёрная книга». Реж. Пол Верховен. 2006. Нидерланды — Германия — Великобритания — Бельгия Эсесовцы

Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам. Оно принимало различные формы: гражданское неповиновение, пропаганда, саботаж и диверсии на предприятиях, помощь бежавшим военнопленным и сбитым пилотам, вооружённое сопротивление. Наибольший размах движение приобрело в СССР, Польше, Югославии и Греции, а из западноевропейских стран — в Италии.