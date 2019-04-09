Москва, 9 апреля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Крупнейшие российские нефтекомпании обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, указав на значительные расходы и возможное повышение аварийности из-за запрета использовать бывшие в употреблении трубы, которые Росприроднадзор считает отходами. Письмо к Медведеву подписали главы «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», пишет 9 апреля «Коммерсантъ».

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Демонтированные трубы для нефте‑ и газопроводов, бурильные, насосно-компрессорные трубы и стальные насосные штанги Росприроднадзор признал отходами в 2017 году. Теперь нефтяники не могут использовать отработанные трубы в некапитальном строительстве, хотя прежде в качестве дренажей, опор ненесущих конструкций и прочего использовалось до 80% старых труб.

Если раньше нефтекомпании также могли продать старые трубы на лом, теперь им приходится платить за их утилизацию, пояснили источники издания. В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.

Руководители компаний просят главу правительства разрешить им повторное использование старых труб. Интерес в запрете на старые трубы есть у производителей и крупных переработчиков. Эксперты оценивают рынок в десятки миллиардов рублей в год, отмечает издание.

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