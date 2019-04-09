Москва, 9 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Стоимость российского газа для Турции будет ещё долго определяться, так как на калькуляцию влияют не только экономические факторы, но и политические, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Тайип Эрдоган

По его мнению, в любом случае на фоне проблем с украинским транзитом проект «Турецкий поток» выглядит гораздо надежнее и для России, и для Европы.

«Плюс этот проект новый и построен на современных технологиях, что позволит снизить и потери газа, и элементарное воровство. Думаю, что итоговая цена российского газа для Турции определится ближе к завершению строительства», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров глав России и Турции Владимир Путин заявил, что разногласия возникли при обсуждении цены на российский газ для Турции. Анкара настаивает на фиксированной цене, а Газпром формирует стоимость газа, исходя из рыночной конъюнктуры.

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