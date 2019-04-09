Вашингтон, 9 апреля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. 7 апреля, воскресенье: Овечкин вновь обошёл всех по заброшенным шайбам.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев Хоккей. Александр Овечкин

7 апреля Александр Овечкин в восьмой раз за карьеру завоевал награду лучшему снайперу сезона «Морис Ришар Трофи», что стало абсолютным рекордом. В активе россиянина оказалась 51 заброшенная шайба, Александр превзошел своего ближайшего преследователя Леона Драйзайтля на один гол. Напомним, что немецкий форвард «Эдмонтона» отставал от россиянина на две шайбы, но в последней игре, имея все шансы забросить дважды, в некоторых моментах был остановлен защитниками «Калгари Флэймз» и смог отличиться лишь одним голом. Уроженец Кёльна — первый из немецких игроков, забросивший 50 шайб за сезон в НХЛ. Возвращаясь к теме достижения российского капитана «Вашингтона», надо отметить, что Овечкиным были отданы ещё 38 голевых передач, которые помогли ему стать одним из лучших бомбардиров лиги. На счет Овечкина по итогу сезона были записаны 89 результативных очков.

Отныне россиянин лидирует по количеству выигранных им «Морис Ришар Трофи», который вручается лигой с 1999 года. После Овечкина в списке обладателей данного приза идут Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби, выигравшие награды по два раза за карьеру.

7 апреля, воскресенье: Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи».

Тем же воскресным днём российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился тем, что официально стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается самому результативному игроку чемпионата. Напомним, что Никита набрал два очка в самой последней игре регулярного первенства против «Бостона», что сыграло ключевую роль в новом рекорде среди российских игроков по набранным очкам за сезон.

Никита Кучеров набрал 128 (41+87) очков за регулярный чемпионат НХЛ, в котором россиянин отыграл все 82 матча своей команды. Для него этот сезон стал вторым к ряду со ста баллами в активе. Также Кучерова ждёт серия плей-офф Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс», что может в дальнейшем повлиять на шансы Никиты и компании выиграть заветную чашу.

«Безусловно, это особенный момент. Спасибо всем ребятам в раздевалке за то, что помогли мне. Без них я бы не был там, где я сейчас. Это командная работа», — комментарий самого Кучерова о своём достижении в цитате, размещённой официальным порталом НХЛ.

7 апреля, воскресенье: голкиперы Томас Грайсс и Робин Ленер поделили между собой награду НХЛ.

По итогам заключительного игрового дня 7 апреля НХЛ определила победителя «Уилльям М. Дженнингс Трофи» за звание самой мало пропускающей команды. Это звание досталось представителям вратарской линии «Нью-Йорк Айлендерс» Томасу Грайссу и Робину Ленеру, которые на пару пропустили лишь 196 шайб. Ближайшие конкуренты — Бен Бишоп и Антон Худобин («Даллас») пропустили на 6 шайб больше, 202.

Отметим, что приз присуждается голкиперу только в том случае, если им был сыграно больше 25 игр за сезон.

Робин Ленер провёл в свитере «островитян» в этом сезоне 46 матчей и одержал 25 побед при коэффициенте надежности 2,13.

Его коллега и сменщик немец Томас Грайсс выходил на лёд в 43 матчах и одержал 23 побед, в среднем пропуская 2,28 шайбы за игру.

Напомним, что ранее шведский голкипер Робин Ленер, выступая за «Сейбрз», страдал психологическим заболеванием и даже размышлял о самоубийстве. Однако помощь, оказанная голкиперу, вытянула его из жуткой депрессии и, возможно, помогла ему стать одним из самых мало пропускающих вратарей в лиге.