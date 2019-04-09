Москва, 9 апреля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В Сети размещена петиция с требованием сохранить границы национального парка «Лосиный Остров», расположенного на территории Москвы и Московской области. По состоянию на 10:15 9 апреля под ней подписались 96 тысяч интернет-пользователей.

Константин Маковский. В парке. 1881

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Границы национального парка планируют изменить для строительства дублёра Щёлковского шоссе. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в марте предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву изъять 100 гектаров леса под дорогу. Глава правительства возражать не стал.

Позже эксперты-экологи, комментируя планы властей, предположили, что, судя по карте, будет использована под строительство трассы территория Алексеевской рощи — леса, связанного с именем русского царя Алексея Романова.

Авторы петиции считают, что транспортную проблему можно решить не в ущерб парку.