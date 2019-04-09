Киев, 9 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. По вчерашнему телеэфиру хорошо видно, что Порошенко всё понял — что его не хотят, и он возненавидел тех, от кого сейчас зависит его политическая судьба, заявил украинский политолог Виктор Небоженко в своем комментарии сегодня, 9 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава Украины дал масштабное телеинтервью, в котором сделал ряд достаточно резонансных заявлений. В частности, Порошенко назвал себя «русскоязычным человеком», и, обращаясь к жителям востока Украины, он сказал, что «никто не будет посягать» на их право говорить по-русски. Также Порошенко признал, что мог допустить ошибки во время предвыборной кампании, и извинился за лозунг с упоминанием российского президента Владимира Путина.

«Теперь он никогда не простит Украину за то, что она отвергала его, выбрав другого кандидата в президенты. Но, как он вчера старался! Вчера на телеэфире на ICTV, ради сохранения своей власти он был готов на всё… Но если он переизберется, то всё оставшееся время он будет давить и мстить не только своим политическим противникам, но и всем нам — избирателям», — прогнозирует Небоженко.

По мнению политолога, несмотря на все обещания, Порошенко в случае победы на президентских выборах не станет другим, он станет только хуже.

«Ему уже не нужно будет прикидываться патриотом, верующим, честным политиком или порядочным человеком. Всё будет цинично и открыто, поэтому всё будет жестоко и болезненно для страны. Если Порошенко останется у власти, то «выковыривать» его с Украины будет уже гораздо труднее и дороже для страны», — резюмировал Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. Кандидатами на пост президента страны являются действующий глава Украины и актер Владимир Зеленский.