Киев, 9 апреля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Главная причина попытки администрации президента Украины уволить губернатора Одесской области Максима Степанова состоит в том, что он действительно не захотел организовывать в регионе схему по подкупу и фальсификации выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Об этом заявил политолог и экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш, ссылаясь на свои источники в Одессе.

«И с правовой точки зрения одесский губернатор абсолютно прав, когда заявил, что указ Порошенко об увольнении-отстранении Степанова с должности является незаконным. Этот указ прямо противоречит Конституции, в соответствии с которой, для увольнения глав местных администраций требуется представление Кабинета министров. А такого представления нет», — заявил эксперт.

Далее Филиндаш отмечает, что Степанов проявил редкий для теперешних чиновников на Украине характер, дважды «отшив» Порошенко — вначале с предвыборными махинациями, а затем с публичным отказом выполнять незаконный указ об увольнении.

«Что главное во всей этой истории с бунтом Степанова? Когда чиновник такого ранга публично демонстрирует неповиновение действующему президенту — это означает, что такой президент уже не просто «хромая утка». К Порошенко прилетел «чёрный лебедь», уже окончательно похоронивший все лихорадочные попытки масштабно использовать админресурс во втором туре. Админресурса больше нет — остались одни ошмётки. И эти ошмётки отправятся на свалку вместе со своим хозяином уже через две недели», — резюмировал экс-депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля губернатор Одесской области Максим Степанов, которого ранее отстранил от должности президент Украины Петр Порошенко, на публичной пресс-конференции заявил, что отказывается покидать свой пост и назвал указ главы государства незаконным. В социальных сетях Степанов выступил с таким комментарием — «Обеспечил честные выборы. Отстранен?».

Эксперты однозначно связывают попытку увольнения Степанова с крайне низким результатом, который Порошенко получил в первом туре президентских выборов в Одесской области (всего 9,06%, при том, что Владимир Зеленский здесь набрал больше 41%).

По состоянию на утро 9 апреля администрация Порошенко никак не прокомментировала демарш опального губернатора.