Орел, 9 апреля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Орловской области завершено предварительное следствие по громкому уголовному делу о похищении летом 2018 года владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. О передаче делу в суд 9 апреля сообщила пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области. Перед судом предстанут четверо участников преступной группы — помимо похищения человека, им вменяется грабеж, вымогательство, неправомерное завладение автомобилей и умышленное уничтожение чужого имущества.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

По версии следствия, 10 июля 2018 года возле садоводческого товарищества, расположенного на территории Заводского района города Орла, обвиняемые остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором в качестве пассажира находился Сергей Будагов. Затем, угрожая оружием, они завладели машиной, отогнали ее в район Лужковского кладбища. Там преступники связали водителя и оставили его в салоне машины. Будагова же насильно пересадили в свой автомобиль. Бизнесмена вывезли в Чернский район Тульcкой области — там его удерживали в одном из частных домов. Целью преступников был выкуп в 20 млн рублей, который они рассчитывали получить от Будагова.

13 июля 2018 года Сергей Будагов был освобожден правоохранителями.

Отметим, что СК сообщал о семи подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них дали признательные показания.

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