Громкое дело о похищении владельца «Орловской нивы» передано в суд
Орел, 9 апреля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Орловской области завершено предварительное следствие по громкому уголовному делу о похищении летом 2018 года владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. О передаче делу в суд 9 апреля сообщила пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области. Перед судом предстанут четверо участников преступной группы — помимо похищения человека, им вменяется грабеж, вымогательство, неправомерное завладение автомобилей и умышленное уничтожение чужого имущества.
По версии следствия, 10 июля 2018 года возле садоводческого товарищества, расположенного на территории Заводского района города Орла, обвиняемые остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором в качестве пассажира находился Сергей Будагов. Затем, угрожая оружием, они завладели машиной, отогнали ее в район Лужковского кладбища. Там преступники связали водителя и оставили его в салоне машины. Будагова же насильно пересадили в свой автомобиль. Бизнесмена вывезли в Чернский район Тульcкой области — там его удерживали в одном из частных домов. Целью преступников был выкуп в 20 млн рублей, который они рассчитывали получить от Будагова.
13 июля 2018 года Сергей Будагов был освобожден правоохранителями.
Отметим, что СК сообщал о семи подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них дали признательные показания.
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