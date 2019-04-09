Якутск, 9 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. О введении в России налога или сбора на лодки с вёслами или малосильными моторами до 5 лошадиных сил, которые не подлежат регистрации как транспортные средства, речи не идёт. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал журналист и политолог Якутии Виталий Обедин, комментируя информацию о внесении в Налоговый кодекс России поправки об исключении весёльных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.

Жорж-Пьер Сёра. Лодки.1885

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«Весь скандал поднят из-за невнимательного прочтения, или даже сознательного искажения, документа, — считает эксперт. — Ни о каком введении налога или сбора на лодки с вёслами или малосильными моторами до 5 «лошадей» речи не идёт. Такие лодки давно уже не регистрируются в ГИМС (вёсельные и не регистрировали), а налог, как мы знаем, взимается только с зарегистрированных транспортных средств. Соответственно, обязанность уплачивать его отсутствует».

По мнению Виталия Обедина, внесение этой поправки — чисто технический момент. Прежняя регистрация лодок с моторами до 5 лошадиных сил основанием для начисления налога являться не может, поскольку де-факто и де-юре прекращена, также подчеркнул политолог.

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«Шум, поднявшийся вокруг этой поправки, закладывает в голову крамольные мысли: «а может и правда в законе о «фейках» есть смысл?», — сказал Виталий Обедин, пояснив, что шутит.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла предложенную правительством РФ поправку в Налоговый кодекс страны, цель которой — исключение вёсельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом.

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