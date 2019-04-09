Москва, 9 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают переписывать максимумы и вернулись на уровни начала ноября 2018 года. «Быки» изо всех сил будут стараться утянуть цены ещё выше, отрабатывая в моменте, как повод, возможное усугубление дефицита поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

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«Ситуация в Венесуэле частично обескровила перерабатывающие заводы в Мексиканском заливе, а в эти дни внимание переключилось на военный конфликт в Ливии, где бывший фельдмаршал Муаммара Каддафи генерал Хафтар организовал решительный поход на Триполи, претендуя на объединение всей страны под своим командованием.

Однако пока сложно сказать, насколько новые котировки выше $71 устойчивы. Это всё ещё вполне может оказаться последний или предпоследний рывок наверх перед коррекцией», — считает эксперт.

Не стоит забывать, что не далее как осенью цены тоже росли как на дрожжах, под конец именно на политических факторах, но потом хватать их перестало. Сейчас тоже нельзя исключать начала возвращения нефтяных котировок на более адекватные моменту уровни, в качестве которых представляется, по сумме чисто экономических факторов, примерно коридор уровней от $67 до $69 за баррель марки Brent и $61-$63 по американской WTI.

«Если отбросить чистую политику, то всех основных интересных новостей по нефти с цифрами стоит ждать только 10 апреля — выйдет очередной месячный отчёт ОПЕК. По предварительным данным, рынки ждут, что суточная добыча упала в марте относительно февраля ещё на 280 тыс. баррелей, до 30,4 млн баррелей в сутки. В апреле Саудовская Аравия планирует ещё, возможно, сократить добычу.

Выйдет 10 апреля и порция данных по запасам от министерства энергетики США, а эти данные в последнее время волатильны: две недели снижения запасов и две недели роста. Хватит ли этих фактов и ожиданий для ещё одной атаки цен наверх, или на этот раз она захлебнётся, станет понятно позже», — пояснил Пушкарёв.

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