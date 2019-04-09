Москва, 9 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Госдума 16 апреля обсудит во втором чтении законопроект, который уравнивает в правах бумажные и электронные страховые полисы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля. Водителям достаточно будет знать номер полиса, возить «бумажку» не нужно.

Prostrahovanie24.ru ОСАГО

Каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверность полиса.

Предполагается, что сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО, либо международной страховки у въезжающих в Россию на своих автомобилях иностранцев.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым с 1 января 2020 года предлагается увеличить до 2 млн рублей выплаты по ОСАГО, а также сделать стоимость полиса зависимой от показателей аварийности вождения лиц, допущенных к управлению ТС.

Кроме того, предполагается введение электронного ПТС.