Москва, 9 апреля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Роскосмосу выделялось и будет выделяться огромное государственное финансирования, и проверка была обязательным мероприятием. Но сумма хищений, обнаруженная Генпроруратурой РФ, поражает, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

По его мнению, на фоне многочисленных аварий с российскими космическими кораблями, в том числе и пилотируемыми, потребуются очень жесткие меры контроля и неординарные управленческие подходы, чтобы выправить ситуацию.

«У господина Рогозина карт-бланш на перемены в отрасли, и президент, и правительство России надеются, что ему с его энергией удастся переломить негативную тенденцию, которая сложилась в последние годы в Роскосмосе.

Ну, а расхитителям пощады не будет, они поставили под угрозу безопасность страны», — высказал сове мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе генпрокурора Юрии Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году говорится, что на предприятиях, подведомственных Роскосмосу и Ростеху, выявлены крупные хищения.

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