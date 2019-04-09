Москва, 9 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Более 40 малых космических аппаратов из США, Финляндии, Германии, Франции и других стран выведут на орбиту носители «Союз», запущенные с космодрома Восточный в 2019 году. Об этом рассказал генеральный директор входящей в Роскосмос компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

Владислав Ларкин Стартовый комплекс космодрома Восточный

Иностранные спутники отправятся в космос в рамках миссии «Метеор-М» номер 2−2, уточнил он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск спутника «Метеор-М» намечался на конец 2018 года, однако был отложен из-за неготовности аппарата. Ожидается, что метеорологический аппарат «Метеор-М» номер 2−2 доставит в космос ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая стартует с Восточного 27 июня.

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