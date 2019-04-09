В Ярославле оспорили итоги аукциона на обслуживание уличного освещения
Ярославль, 9 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Подведение итогов аукциона на обслуживание уличного освещения в Ярославле во 2 квартале 2019 года приостановлено по требованию УФАС, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным участником аукциона стоимостью 10 млн рублей была признана фирма из Санкт-Петербурга «Строй мониторинг». С ней агентство по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля планировало заключить контракт.
Но выяснилось, что заявлялись на аукцион и другая фирма, заявка которой была отклонена — ООО «Энергопром» из Ярославля. Компания считает, что ее заявка была отклонена по надуманному основанию. «Энергопром» пожаловался в УФАС, который и приостановил подведение итогов торгов.
Стоит отметить, что агентство по муниципальному заказу, в котором в начале года сменилось руководство, затянуло с объявлением аукциона на обслуживание освещения. Даже без жалоб и разбирательств контракт не был бы заключен до начала второго квартала.
Похожая ситуация складывается и с ямочным ремонтом, где из-за жалоб подрядчик также не может определиться.