Ярославль, 9 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Подведение итогов аукциона на обслуживание уличного освещения в Ярославле во 2 квартале 2019 года приостановлено по требованию УФАС, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Уличное освещение в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственным участником аукциона стоимостью 10 млн рублей была признана фирма из Санкт-Петербурга «Строй мониторинг». С ней агентство по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля планировало заключить контракт.

Но выяснилось, что заявлялись на аукцион и другая фирма, заявка которой была отклонена — ООО «Энергопром» из Ярославля. Компания считает, что ее заявка была отклонена по надуманному основанию. «Энергопром» пожаловался в УФАС, который и приостановил подведение итогов торгов.

Стоит отметить, что агентство по муниципальному заказу, в котором в начале года сменилось руководство, затянуло с объявлением аукциона на обслуживание освещения. Даже без жалоб и разбирательств контракт не был бы заключен до начала второго квартала.

Похожая ситуация складывается и с ямочным ремонтом, где из-за жалоб подрядчик также не может определиться.