Соледар, ДНР, 9 апреля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В ходе обстрела посёлка Гольмовский была повреждена линия электропередач, сообщили 9 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

Украинские силовики выпустили около 20 единиц боеприпасов из вооружения БМП.

«В результате обстрела повреждена линия электропередач 110 кВт, обесточены 21 трансформаторная подстанция и 4 котельные», — сказано в сообщении.

Зафиксированы также повреждения жилого дома на улице Гагарина. Всего на данный момент без электричества остаются 3 тыс. абонентов.

Специалисты СЦКК прибыли на место происшествия для сбора информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее осколочные ранения и перелом ноги получила жительница посёлка Старомихайловка 1940 года рождения.

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