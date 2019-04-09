Боевики ВСУ обесточили посёлок Гольмовский — СЦКК
Соледар, ДНР, 9 апреля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В ходе обстрела посёлка Гольмовский была повреждена линия электропередач, сообщили 9 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Украинские силовики выпустили около 20 единиц боеприпасов из вооружения БМП.
«В результате обстрела повреждена линия электропередач 110 кВт, обесточены 21 трансформаторная подстанция и 4 котельные», — сказано в сообщении.
Зафиксированы также повреждения жилого дома на улице Гагарина. Всего на данный момент без электричества остаются 3 тыс. абонентов.
Специалисты СЦКК прибыли на место происшествия для сбора информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее осколочные ранения и перелом ноги получила жительница посёлка Старомихайловка 1940 года рождения.
Читайте также: Мирная жительница ДНР ранена в результате обстрела ВСУ