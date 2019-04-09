Владивосток, 9 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Законодательное введение обязанности проходить сертификацию на соответствие безопасности при регистрации праворульных машин не имеет ничего общего с безопасностью дорожного движения и лишь добавит проблем автовладельцам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов, комментируя нововведения в правила регистрации праворульных автомобилей.

Neil de Carteret Mazda rx-8

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Выдачей этих свидетельств будут заниматься специально аккредитованные лаборатории, которые будут обследовать праворульный автомобиль и делать вывод относительно безопасности его конструкции, а затем выдавать владельцу паспорт транспортного средства. Нововведение вступает в силу с 1 июля 2019 года.

«Даже близко нельзя сравнивать уровень безопасности, реализованный в автомобилях отечественного производства, с уровнем безопасности, который обеспечивают водителям и пассажирам японские автомобили, — это просто земля и небо. И законодатели ещё собираются там что-то устанавливать и делать выводы?» — возмущается владелец СТО Сергей из Владивостока.

Активный защитник праворульных машин, общественник, депутат Заксобрания Приморья Артём Самсонов считает, что нововведение изначально не соответствует заявленным целям.

«При вступлении в ВТО Россией были взяты обязательства по плавному снижению пошлин на импортные б/у автомобили. А так как изначально пошлины у нас носили исключительно запретительный характер, то их снижение стремятся компенсировать ростом прочих платежей. Это и кнопка ГЛОНАСС, и утилизационный сбор, и сейчас вот — сертификат «безопасности». При этом надо понимать, что ни ГЛОНАСС, ни утилизационный сбор, ни этот новый сертификат не являются тем, чем они называются. Кнопка ГЛОНАСС — не работает, утилизационный сбор не участвует в утилизации машин, а новый сертификат абсолютно никак не будет повышать безопасность дорожного движения», — считает депутат.

Кроме того, при принятии подобных решений почему-то никогда не учитывается реальная ситуация на Дальнем Востоке.

«Надо понимать, что Дальний Восток не является рынком сбыта для производимых в России новых авто. И вместо того чтобы засыпать доки и отдавать место, пригодное для судостроения и судоремонта, под отвёрточную сборку автомобилей, а потом компенсировать стоимость транспортировки готовых изделий в центральную Россию, дешевле везти в вагоне запчасти и собирать уже на месте — там, на западе. А дальневосточникам нужно дать возможность приобретать авто импортного производства с минимальной пошлиной, хотя бы раз в пять лет», — уверен общественник.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточный федеральный округ стал лидером по количеству праворульных автомобилей. Общее число машин, имеющих правое расположение руля, в России на 1 января 2019 года составило 3,34 млн единиц, или 7,7% от всего автопарка страны. Причем на Дальнем Востоке и в Сибири зарегистрировано 3 млн праворульных авто. Таким образом, там находится подавляющее количество праворульных машин (около 90%).