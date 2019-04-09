Москва, 9 апреля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Жители России стали менее лояльно относится к банкам. Индекс лояльности за год снизился в два раза — с 28 п. п до 14 п.п. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Жорж де Латур. Платеж (У ростовщика). 1635

Только 38% опрошенных рекомендуют банк, в котором они обслуживаются, своим родственникам и знакомым (в начале 2018 года — 47%).

Граждане РФ, которые ранее лояльно относились к своему банку, постепенно ищут альтернативу. За год доля таких клиентов выросла с 18% до 24%.

При этом 86% жителей России пользуются услугами банков. Лидером является Сбербанк (67%), на втором месте — Банк ВТБ (6%), на третьем — Альфа-банк (2%). 13% граждан назвал основным «другой банк».

Опрос проведен в феврале 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 87% жителей России (87%) пользуются различными видами финансовых услуг. При этом уровень доверия населения к банкам за год вырос.

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Доверие жителей России к банкам растет — опрос