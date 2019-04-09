Нью-Дели, 9 апреля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд. Об этом сообщает британское оборонное издание Janes, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Aleksey Kitaev Российский танк Т-90

Соответствующее решение в начале апреля принял комитет правительства Индии по безопасности. Возглавлял заседание премьер-министр Нарендра Моди.

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Для завершения процесса покупки российской техники нужен еще один шаг — заключение контракта между индийским министерством обороны и «Рособоронэкспортом». Подготовка к подписанию договора займет ближайшие месяцы. Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии одобрил покупку российских танков осенью 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о намерении России и Индии заключить соглашение о передаче индийской стороне в лизинг второй атомной подводной лодки. Кроме того, в ближайшее время РФ может продать Индии крупную партию истребителей МиГ-29.

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