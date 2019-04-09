Якутск, 9 апреля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Управление делами главы и правительства Якутии заказывает через сайт госзакупок услуги по организации питания на мероприятиях делового и протокольного характера. Угостить за бюджетные деньги руководство республики намерено 398 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Судя по тому, что для проведения мероприятий подрядчику необходимо предоставить помещение с количеством посадочных мест не менее 150, банкет будет не один. Организации, выигравшей открытый конкурс, необходимо будет не только оказать услуги по организации питания, но и предоставить в центральном округе Якутска помещение, в котором стилистика, мебель, посуда, столовые приборы и сервировка по условиям закупки должны быть согласованы с заказчиком.

Примерное меню: холодные закуски (не менее 5 видов), салаты (не менее 3 видов), горячие блюда (не менее 3 видов), свежая выпечка (не менее 3 видов), соки, минеральная вода, кофе, чай, кисломолочный продукт, фрукты в ассортименте (не менее 5 видов), десерт, блюда якутской национальной кухни не менее 5 видов. На выездные мероприятия подрядчик помимо еды должен будет за свой счёт привозить с собой посуду, мебель и предметы сервировки.

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Помимо этих услуг в бюджете республики нашлись деньги на подарочные сертификаты (147 тыс. рублей), нагрудные знаки долгожителям (141 тыс. рублей), оказание услуг по организации культурной части республиканских мероприятий (100 тыс. рублей), поставку букетов из живых срезанных цветов (248,8 тыс. рублей), поставку сувениров из фарфора (500 тыс. рублей). Помимо этого, 250 тыс. рублей из казны готовы заплатить за услуги по сопровождению церемоний вручения государственных наград, 245 тыс. — за изготовление жетонов с футлярами, 300 тыс. — за приобретение национальных якутских ножей, 363 тыс. — за поставку плакеток благодарности главы Якутии и 231 тыс. — изготовление памятного знака благодарности главы Якутии и футляра к ним.

В списке трат также оказание услуг по звуковому и световому сопровождению республиканских мероприятий ценой в 350 тыс. рублей, изготовление за 2 млн рублей знака отличия «Гражданская доблесть» и нагрудных знаков Лауреатов Государственных премий Якутии, поставка нагрудных знаков и орденов к государственным наградам республики стоимостью в 1,5 млн рублей. Общая стоимость всех этих трат с учётом услуг по организации питания для мероприятий протокольного характера составит 7,2 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте правительство Якутии было вынуждено увеличить дефицит бюджета республики с 1,15 до 10 млрд рублей.

Напомним также, что ранее управление делами главы и правительства республики уже объявляло несколько «подарочных» закупок. Так, с начала 2019 года на эти цели были приготовлены 4 млн рублей. Эти деньги собирались потратить на сувениры, подарочные открытки и пакеты, а также издание фотоальбома республики.