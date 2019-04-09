Абакан, 9 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе. В то же время глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов заявил о шантаже со стороны энергетиков.

Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Котельная

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, по вопросу отключения электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе прошло экстренное совещание. Часть домов и социальные объекты в этих муниципальных образованиях были отключены от тепла вечером 8 апреля.

В правительстве утверждают, что подготовили дополнительный проект соглашения и провели переговоры с энергетиками.

«Однако они по-прежнему настаивают на подписании трёхстороннего соглашения, требуя от властей республики подписать графики погашения организациями ЖКХ задолженности. Причём, с условием предоставления правительством республики государственной гарантии ПАО «МРСК Сибири», — говорится в сообщении властей Хакасии, по мнению которых «предоставление правительством республики государственных гарантий противоречит действующему бюджетному законодательству».

Коновалов поручил министрам подготовить новые предложения по урегулированию ситуации по оплате задолженности перед энергетиками. Также, по его мнению, необходимо «дать оценку правомерности действий энергетиков». В том числе рассматриваются такие варианты как обращение в суд и правоохранительные органы.

«Люди сидят без тепла, прошу оперативно отработать все вопросы, причём во взаимодействии с правоохранительными органами. Почему прокуратура не реагирует? Не надо разговаривать с властью языком шантажа и делать заложниками людей», — заявил Валентин Коновалов.

Напомним, в «МРСК Сибири» 8 апреля сообщили о том, что в Хакасии будет ограничена подача электроэнергии на объекты ЖКХ. Причина — миллионные долги за свет. По данным «Хакасэнерго», по состоянию на 8 апреля 2019 задолженность за электроэнергию предприятий ЖКХ составляет 394 млн рублей. Финансируемые из муниципальных бюджетов организации должны энергетикам 42,3 млн рублей.

Энергетики заверили, что учреждения и предприятия ЖКХ заранее получили уведомления о том, что объем подаваемой им электроэнергии будет уменьшен. Однако рассчиталась лишь небольшая часть должников.

Энергетики уточнили, что подача электроэнергии будет ограничена в сельсоветах в Боградском и Тыштыпском районах, а также в ДК в Аскизском районе. Частично, до технологической брони, будет снижена подача электроэнергии на 10 объектов ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Таштыпском районах и Черногорске.

«Обеспечение теплом и горячей водой жителей указанных населённых пунктов в подобных условиях будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку», — объяснили в «Хакасэнерго».

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, под ограничения попали 52 дома в Черногорске (дома многоквартирные, но не все из них пятиэтажные, есть и двух-, и трёхэтажные) и несколько социальных объектов, в том числе детский сад и Горный техникум. Что касается Усть-Абакана, то под ограничения попали практически весь посёлок и ряд социальных объектов. По данным из открытых источников, в Усть-Абакане проживают порядка 15 тысяч человек, в Черногорске — порядка 75 тысяч человек.