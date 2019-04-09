Грозный, 9 апреля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Власти Чечни планируют переселить из аварийного жилья 3500 человек. Мероприятия по их расселению будут проведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

На выполнение этой программы в Чечне будет направлено 2,2 млрд рублей. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ ЧР Алисы Ибрагимовой, расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Чиновница также отметила, что в рамках нацпроекта планируется улучшить жилищные условия для 1027 граждан и благоустроить 34 общественных пространства. Запланировано также построить и реконструировать восемь школ, детский сад и подъездные дороги.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года правительство РФ утвердило целевые показатели реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года. Для Чечни предусмотрено увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Регион получит 171,5 млн рублей на переселение в новое жилье до 2021 года 600 человек.